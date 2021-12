In der Hauptstraße soll mehr Platz entstehen. Aus diesem Grund wird das Eckhaus an der Einmündung zur Gaubergstraße abgerissen werden, was das Areal sowohl für Fußgänger als auch Autofahrer übersichtlicher machen soll.

Allzu viele Möglichkeiten, den freiwerdenden Platz zu gestalten, bleiben der Gemeinde allerdings nicht. Grund: Das gemeindeeigene Gebäude steht auf einem recht kleinen Hanggrundstück, das durch die spitzwinklige Einfassung durch die Gauberg- und Hauptstraße weiter begrenzt wird. Möglich seien beispielsweise eine Stützmauer entlang der Gaubergstraße oder zur Hauptstraße hin eine Böschung anzulegen, schilderte Julia Kaiser vom Planungsbüro „Stadtgespräch“ in Kaiserslautern. Bei Letzterem würde allerdings die Größe des ebenerdigen Platzes deutlich verkleinert. Der Rat beschloss, beide Varianten ausarbeiten zu lassen, um dann – mit Blick auf die entstehenden Kosten – eine Entscheidung treffen zu können. Ziel sei, einen Zuschussantrag auf Mittel aus dem Dorferneuerungsprogramm zu stellen. Ein Antrag der Grünen, eine Bürgerbeteiligung zu initiieren, lehnte die Ratsmehrheit der Freien Wähler ab.

Weitere Themen im Rat

Die Wirtschaftswege zu den Lindenhöfen und hinter dem Sportplatz sollen ausgebaut werden. Der Rat vergab die Planungsleistungen für einen Zuschussantrag.