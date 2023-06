Eine Handtasche wurde am Wochenende aus einem geparkten Auto in Obermoschel gestohlen. Die Tat geschah laut Polizei vermutlich in er Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4 Uhr. In der Wilhelmstraße wurde die Beifahrerscheibe eines schwarzen Audis A3 aufgebrochen und die Handtasche entwendet. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.