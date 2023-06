Ein Plus von fast 6000 Euro in 2023, fast 14.000 im Folgejahr: Bisterschied gehört zu den Ortsgemeinden mit positivem Haushaltsplan. Schon 2021 waren die Hebesätze erhöht worden (Grundsteuer A und B jeweils 500, Gewerbesteuer 380 Prozent), was damals zu hitzigen Auseinandersetzungen und anschließend zum Rücktritt des damaligen Ortsbürgermeisters Erich Dindorf geführt hatte. Das Eigenkapital steigt dank der positiven Ergebnisse bis 2024 auf gut 750.000 Euro. Für die beiden Jahren sind im Ort keine größeren Investitionen geplant, die mit Krediten finanziert werden müssten. Der Doppelhaushalt wurde einstimmig angenommen, wie von Ortsbürgermeister Rolf Sundheimer berichtet.