„Mit sofortiger Wirkung“ hat Erich Dindorf sein Amt als Ortsbürgermeister von Bisterschied niedergelegt. Das geht aus einem Schreiben hervor, mit dem sich der 69-Jährige am Montag an Verbandsbürgermeister Michael Cullmann gewandt hat. Auslöser für seinen Rücktritt waren offenbar Differenzen um die jüngste Entscheidung des Gemeinderates, die Grund- und Gewerbesteuer auf das von der Kommunalaufsicht geforderte Höchstmaß anzuheben. Infolgedessen ist es wohl zu einer Unterschriftensammlung im Ort und hitzigen Diskussionen mit Zuhörern in der Ratssitzung am vorigen Donnerstag gekommen.

Beigeordneter Rolf Sundheimer führt vorerst Gemeinde

Dindorf war 2016 als Nachfolger von Klaus Wasem zum Ortschef gewählt und 2019 in Urwahl im Amt bestätigt worden. Vorerst führt erster Beigeordneter Rolf Sundheimer die Gemeinde. Nach der Gemeindeordnung muss binnen drei Monaten nach dem Rücktritt ein neuer Ortsbürgermeister bestimmt werden – es sei denn, in zeitlicher Nähe ist eine weitere Wahl anberaumt. Eine Möglichkeit wäre demnach, den Urnengang mit der Bundestagswahl am 26. September zu verknüpfen.