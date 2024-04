Warum ist der Innenhof im Stadtquartier nicht begrünt, warum stehen hier keine Kübelpflanzen? Diese Frage stellen sich und uns in der Redaktion immer wieder einige RHEINPFALZ-Leser. Mobile Pflanzen in Kübeln, das hätte auch der Architekt des Stadtquartiers, Christoph Groth, hier gerne gesehen. Aber: Der Brandschutz spielt dabei nicht mit, erfährt die RHEINPFALZ auf Nachfrage. Der Innenhof des Quartiers sei als Aufstellfläche zur Abbildung des zweiten Rettungsweges verschiedener Wohnungen der drei Baukörper geplant, teilt dazu Michael Groß mit, der Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. „Wir müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit mit unserer Drehleiter in die Fläche einfahren und sie dort auch rangieren, bewegen und aufstellen können. Das geht mit einer üppigen Bepflanzung oder mit Pflanzkübeln nicht mehr“, so Groß. Selbst höhere Büsche im Bereich des Anstieges in Richtung Rathaus stellten hier wegen des Korbüberstandes des Feuerwehrfahrzeuges bereits ein Problem dar, so der Wehrleiter. Aus diesem Grund wird es auch künftig in diesem Bereich keine Bepflanzungen geben.