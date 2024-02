Die Dresdner Firma Boreas Energie soll weiter die Planungen für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in den Gewannen Hahnhölle/Katzenbacher Rech/In den Winden vorantreiben. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hat der Niedermoscheler Gemeinderat mit sieben Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme gefasst.

Bei dem Areal handelt es sich hauptsächlich um ehemalige, aufgelassene Weinberge und Flächen mit etwas Hangneigung. Die Gesamtfläche wird etwas größer sein als fünf Hektar, so die Schätzung von Ortsbürgermeister Gunter Keller. Die Firma hat mittlerweile in der Nähe des Hallgartener Sportplatzes auf Niedermoscheler Gemarkung eine rund fünf Hektar große Freiflächen-Anlage umgesetzt. Der Strom kann allerdings wegen Lieferproblemen für die in Alsenz unterhalb des Schützenhauses geplante Transferstation noch nicht eingespeist werden.