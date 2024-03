Zum 16. Mal organisieren Ingrid und Rainer Schulmeyer aus Standenbühl und der Donnersberger Touristik-Verband die Glanrindwochen. In diesem Jahr nehmen vom 9. bis 24. März zehn Restaurants in der Pfalz teil, sowohl an der Weinstraße als auch im Glantal.

Das Glanrind ist eine traditionelle Hausrindrasse, die vorwiegend in Rheinland-Pfalz beheimatet ist. Nachdem die Rasse durch geänderte Anforderungen fast ausgestorben war, hat sich der Bestand inzwischen wieder erholt. Züchter sind unterem anderem Hans Pfeffer von der Bannmühle in Odernheim sowie Karlfried Simon vom Bainer Hof in Waldböckelheim.

Von diesen beiden bekommen die teilnehmenden Restaurants wieder jeweils ein halbes Rind, das es zu verarbeiten gilt. Glanrind-Spezialitäten gibt es in den beiden Aktionswochen in folgenden Lokalen: Burgstubb in Falkenstein, Bastenhaus in Dannenfels, Mühle am Schlossberg in Wartenberg, Ochs & Schwan in Kirchheim an der Weinstraße, Weinhaus Hehner-Kiltz in Waldböckelheim, Felschbachhof in Ulmet, Meisenheimer Hof in Meisenheim, Alte Brennerei in Mölsheim, Freigeist in Bad Münster und Orangerie in Kirchheimbolanden.

Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag, 9. März, in der Orangerie statt und ist bereits ausgebucht. Zum Abschluss am 24. März lädt das Restaurant Ochs & Schwan ab 12 Uhr zu einem Menü ein.

Wer selbst Glanrindprodukte zubereiten will, kann eine Bestellung aufgeben im Hofladen Heeger in Breunigweiler.

Info

Mehr zu den Glanrindwochen ist zu erfahren beim Donnersberg-Touristik-Verband in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 1712, Webseite www.donnersberg-touristik.de und E-Mail touristik@donnersberg.de sowie bei Ingrid und Rainer Schulmeyer, Telefon 06357 1452 .