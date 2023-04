Der Gemeinderat hat den Doppelhaushalt 2023 und 2024 beschlossen. Im Erfolgsplan 2023 besteht ein Minus von 35.382 Euro, in 2024 ein Minus von 21.010 Euro. Höchste Einnahmen sind die Einkommenssteueranteile mit 190.000 Euro. Bei den Ausgaben dominieren die Umlage an die VG mit 195.000 Euro und an den Landkreis mit 178.000 Euro. Investiert werden sollen 6500 Euro für eine Urnenstele auf dem Friedhof. Das Eigenkapital entwickelt sich rückläufig von 1.034.365 Euro zum Jahresende 2021 auf 954.539 Euro. Die Kreditverschuldung beträgt 162.700 Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 417 Euro ausmacht. Positiv sind die Liquiditätsbestände mit 106.300 Euro.