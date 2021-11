Göllheim erhält in diesem Jahr weitere 350.000 Euro Förderung für die Entwicklung des Ortskerns aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“. Das hat das Innenministerium am Donnerstag mitgeteilt.

Land und Bund unterstützen seit 2017 die Entwicklung des Fördergebiets und haben seither 870.000 Euro bereitgestellt. Die Gemeinde Göllheim möchte die Mittel hauptsächlich für weitere Ordnungsmaßnahmen einsetzen. Es ist zum Beispiel geplant, zusätzliche Parkflächen einzurichten, die die prekäre Parkplatzsituation im Ortskern entschärfen sollen. Darüber hinaus sollen die Mittel für private Modernisierungsmaßnahmen eingesetzt werden, so das Innenministerium. „Mit den Maßnahmen stärkt die Göllheim seinen Ortskern und setzt seine ganzheitliche Entwicklungsstrategie fort, um den Bereich langfristig voranzubringen“, wird in der Pressemitteilung Innenminister Roger Lewentz zitiert. Das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ unterstützt Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels. Im Programmjahr 2021 können in der Städtebauförderung insgesamt wieder rund 90 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt werden. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 profitierten rund 200 Städte, Gemeinden und andere kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz mit etwa 780 Millionen Euro von der Städtebauförderung.