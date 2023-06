Am kommenden Wochenende finden auf dem Gauersheimer Sportgelände wieder die überregionalen Juniorenfußballturniere der Spielvereinigung statt. Die Veranstaltung hat eine lange Tradition und findet, mit Ausnahme der Coronaunterbrechung, seit 1988 alljährlich statt.

Begonnen hat alles mit 15 Mannschaften, aufgeteilt in drei Altersklassen. Die Veranstaltung ist danach stetig gewachsen und Mitte bis Ende der 90er-Jahre nahmen fast 100 Teams, dann in vier Altersklassen (G- bis D-Junioren), an den Turnieren teil. Diese Teilnehmerzahlen werden schon lange nicht mehr erreicht, auch weil es im näheren und weiteren Umkreis immer mehr ähnliche Turniere gab.

„Klein aber fein“, beschreibt Kai Steuerwald, der Vorsitzende der Spielvereinigung, das diesjährige Teilnehmerfeld. Er verweist dabei auf die Überregionalität der Gauersheimer Turniere und darauf, dass Mannschaften aus vier Landesverbänden teilnehmen. So sind Vereine aus Eltville, Mannheim, Dieburg, Langen, Seligenstadt und Köln dabei. Aber auch die regionale Größe Wormatia Worms (D-Jugend) gibt ihre Visitenkarte ab. Außerdem werden auch wieder einige Teams, im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Zelte in Gauersheim aufschlagen und auf dem Sportgelände übernachten. Auch das hat Tradition.

Los geht es am Samstag um 10 Uhr mit sieben D-Juniorenmannschaften. Am Nachmittag beginnen um 14 Uhr die E-Junioren, bei denen acht Mannschaften am Start sind. Den Abschluss bilden am Sonntag die F- und G-Junioren, die Bambini. Sie starten um 10 Uhr auf zwei Spielfeldern.

Selbstredend, dass die Spielvereinigung auch für das leibliche Wohl sorgt und sich auf viele Freunde des Nachwuchsfußballs freut.