Für das Wochenende, 3. und 4. Juni, lädt der Donnersbergverein zum Frühlingsfest am Ludwigsturm ein. Verschiedene Angebote und Aktionen verteilen sich auf dem Gelände des Donnersbergplateaus: Angekündigt sind unter anderem ein Streichelzoo, ein Kinderkarussell, Markt- und Infostände, Töpfern mit Kindern, Keltisches Handwerk sowie Speisen und Getränke. Der Eintritt ist frei.

Eröffnet wird das Fest am Samstag um 14 Uhr mit einem Konzert der Mauchenheimer Alphornbläser. Um 16 Uhr steht eine Vorführung der Falknerei Bisterschied an. Bis etwa 19 Uhr soll dann buntes Frühlingstreiben auf dem Festgelände herrschen.

Am darauffolgenden Sonntag ist das Fest von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Den Auftakt macht gleich am Morgen das Sonntagskonzert der Donnersberger Jagdhornbläser, um 11 und 15 Uhr ist wieder die Bisterschieder Falknerei im Einsatz. Um 12 Uhr steht ein weiteres Konzert der Mauchenheimer Alphornbläser an.