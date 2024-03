Am Donnerstag, 6. Juni, startet um 18.30 Uhr der 14. Firmenlauf in der Kurstadt. Die Anmeldeportale sind ab sofort geschaltet.

296 Firmen hatten sich im letzten Jahr beteiligt, die 5000er-Teilnehmermarke wurde nur knapp verfehlt. Ziel sei es in diesem Jahr, so Organisator Ralf Niedermeier und der Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Emanuel Letz, die „5000er-Marke“ zu knacken.

Das Rahmenprogramm im Kurpark beinhaltet unter anderem Livemusik mit der Band „Elliot“. Geehrt werden die Sieger der Läufe, die schnellste Dreiergruppe und die größten Firmengruppen. Auch einen „Kreativpreis“ gibt es zu gewinnen, ausgezeichnet wird der „Azubi-Superstar“. Es ist auch möglich, an einem „Virtual Run“ teilzunehmen. Die Strecke wird an einem beliebigen anderen Ort per App absolviert, damit können die Kollegen vor Ort unterstützt werden. Vom Teilnehmerbeitrag fließt ein Euro in ein lokales Hilfsprojekt.