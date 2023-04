Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Derby in der Bezirksliga zwischen der HSG Eckbachtal III und der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim war eine klare Sache. 44:29 (25:18) siegte die Finck-Sieben bei den Nachbarn. Durch den Erfolg setzt sich die HR in der Spitzengruppe fest.

44 Treffer erzielte in dieser Saison noch keine Mannschaft in der Bezirksliga. Dass dies den „Nordpfälzer Wölfen“ in Freinsheim gelingen würde, war so auch nicht unbedingt zu erwarten.