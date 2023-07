Der SV Gundersweiler feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einer Sportwoche. Dabei sind am Mittwoch und Freitag namhafte Gegner am Start.

Auftakt der Sportwoche des SV Gundersweiler war das Turnier der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land am vergangenen Samstag. Am heutigen Mittwoch steht ein weiteres hochkarätiges Spiel auf der Anlage des SVG an, wenn das Oberliga-Team des 1. FC Kaiserslautern mit dem neuen Trainer Alexander Bugera um 19 Uhr auf eine Auswahlmannschaft aus der Region trifft. Für den FCK II, der seit zwei Wochen wieder im Training ist, ist es das dritte Testspiel in der Vorbereitung auf die Oberligasaison, die bereits Ende Juli startet. Anstoß der Partie am Mittwochabend ist um 19 Uhr.

Auch am Freitagabend macht ein namhafter Gegner in Gundersweiler Station: Die Zweitvertretung des Zweitliga-Aufsteigers SV Elversberg aus dem Saarland ist dann um 19 Uhr zu Gast. Auch Elversberg II, das in der vergangenen Saison aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar abgestiegen ist, spielt gegen eine Auswahlmannschaft.