Auf der Bundesstraße 48 ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit anschließender Flucht gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 7.45 Uhr zwischen Schweisweiler und Winnweiler. Ein unbekannter Autofahrer kam in einer Linkskurve auf die Gegenspur und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Opel Astra. Der Verursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den die Polizei auf rund 600 Euro schätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Telefonnummer 06361 9170.