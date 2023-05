Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es klappt ja doch noch, besser als ich gedacht habe“, freute sich Tambourmajor Werner Diefenbach und war hoch zufrieden mit der Probe am Montag, mit der der „Spielmanns- und Fanfarenzug 1957 Einselthum“ sich aus der coronabedingten Spielpause zurückgemeldet hat. Musikkollege und Fanfarenbläser Rudi Bürcky hatte dafür in seinen Hof in der Hauptstraße eingeladen, so dass die vorgegebenen Abstandsregeln eingehalten werden.

Fast alle kamen, nur ein Musiker habe abgesagt. Vor einem halben Jahr traf man sich das letzte Mal im Haus der Vereine. Leider hatte heuer der Nieselregen am Montag die Probe