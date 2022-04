Am Pfingstsonntag, 5. Juni, wird die Erlebnisreise Moscheltal in Finkenbach-Gersweiler nach längerer Corona-Pause wieder stattfinden. Neben dem Vorführen traditioneller Handwerkskunst werden auch regionale Produkte zu probieren und zu kaufen sein. Wer Interesse am Mitmachen hat, kann sich bis Ende April bei der Tourist-Info der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land melden.