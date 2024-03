Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach fünf Jahren Pause fand am vergangenen Wochenende wieder der Schwimmertreff des SV Kirchheimbolanden statt. Dabei gab es im Vorfeld ein kleines Problem. Und Arnulf Ollig, der Erste Vorsitzende des Kirchheimbolandener Schwimmvereins, fühlte sich wieder an 2020 erinnert.

Eine Woche vor dem Schwimmertreff gab es am Kibo-Bad einen Rohrbruch. „Ich hatte gedacht: Oh, ist das ein Déjà-vu“, schmunzelte Ollig am Samstagmittag, während sich um ihn