Mit dem Reisen ist es in Corona-Zeiten bekanntlich so eine Sache – zumindest für Menschen. Die Zugvögel machen sich dagegen pünktlich wie immer auf den Weg in den sonnigen Süden. Darunter auch die seit sechs Jahren im Lohnsbachtal nahe der Pulvermühle nistenden Störche und ihr in diesem Jahr in den beiden Nestern zur Welt gekommener Nachwuchs.

Offenbar aber mit einer Ausnahme: RHEINPFALZ-Leser Manfred Benner hat am Wochenende auf einem Dach am nördlichen Lohnsfelder Ortsausgang ein Exemplar aus der Familie Adebar entdeckt und fotografiert. Zwar lässt sich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass ein Herumstreuner aus anderen Regionen seinen Weg in südliche Gefilde am Fuße des Donnersbergs abgebrochen hat.

Wahrscheinlicher ist aber, dass es sich um einen der Lokalmatadoren handelt, der sich den anstrengenden Flug ins krisengeschüttelte Spanien erspart hat. Man könnte daher auch sagen, der „Sitzenbleiber“ hat sich für die nächsten Monate freiwillig in heimische Quarantäne begeben ...