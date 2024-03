Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie ein Slum durchziehen die Zelte der Wohnungslosen die Stadt. Die Frankfurter Journalistin Eske Hicken hat ein Jahr in einem Obdachlosenrestaurant verbracht und darüber einen Roman geschrieben. Am Freitag las sie daraus in der Bücherhütte.

Im Roman „Homeless“ von Eske Hicken gibt es vier Protagonisten sowie die Stadt Portland selbst als fünften Charakter. Portland könne man sich so vorstellen, als „habe sich