In ein älteres, unbewohntes Haus am Kirchberg sind bislang unbekannte Täter zwischen 25. Februar und 4. März eingebrochen. Im Inneren haben sie die Räume durchsucht – ob etwas entwendet wurde, steht laut Polizei noch nicht fest. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.