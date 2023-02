In der Nacht zum Freitag wurde gegen 0.40 Uhr in die Netto-Filiale in Göllheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, waren bei ihrem Eintreffen keine Täter mehr vor Ort. Sie hatten offenbar Ziegel auf dem Dach gelöst und sich durch das Loch Zutritt zu den Büroräumen verschafft. Der dort befindliche Tresor wurde nach jetzigem Ermittlungsstand jedoch nicht angegangen. Vermutlich hatten die Täter versucht, ebenfalls über die Decke in den Verkaufsraum zu gelangen, was aber misslang. Nach der Spurenlage wurden die Räumlichkeiten augenscheinlich nicht betreten, es wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-2700 in Verbindung zu setzen.