In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in die Bäckerei-Filiale im Netto-Markt in der „Schäferdelle“ eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben sich Unbekannte Zugang verschafft, indem sie die Seiteneingangstür aufgehebelt haben. Mehrere Kassen wurden geöffnet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.