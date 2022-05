Vergeblich haben bislang unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag versucht, auf dem Gelände des Golfclubs Donnersberg in einen Werkstatt- und Lagerraum der sogenannten Driving Range – ein Übungsbereich für Golfer – einzudringen. Die Einbrecher wollten nach Polizeiangaben offenbar die Tür aufhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Allerdings haben sie dabei Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht. In dem Raum werden defekte Golfschläger aufbewahrt und repariert. Hinweise zur Tat werden erbeten an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.