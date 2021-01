Schulleiter Thilo Franke:

Warum sollten sich Viertklässler für das NPG entscheiden?

Vielseitigkeit ist unsere Stärke und das ist genau das, was das NPG ausmacht. Wir haben ein sehr breites Lernangebot und wir legen uns nicht fest, auch wenn es einen digitalen Schwerpunkt gibt. Wenn ein Schüler ein Interesse hat, wollen wir ihm ermöglichen, das von Klasse fünf bis 13 leben zu können. Außerdem ist eine sehr überschaubare Schule, hier findet man sich schnell zurecht.

Was würden Sie gerne noch verändern oder verbessern?

Mein größter Wunsch wären kleinere Klassen. Und dass die Naturwissenschaften stärker in den Fokus kommen. Das sind aber systemische Dinge. Wir sind hier am NPG technisch schon super ausgestattet, aber ich hätte gerne Geräte für alle Lehrer und dann auch für die Schüler über den Digitalpakt.

Was ist das Beste?

Das sind die Schüler. Zudem ist das moderne Haus toll, das Miteinander, diese Ruhe und Gelassenheit, das kann man gar nicht genug schätzen. Das ist wirklich ein Geschenk an dieser Schule.

Schulsprecher Felix Mayer:

Warum sollten sich Viertklässler für das NPG entscheiden?

Schon mein Vater war auf dem NPG und hat mir erzählt, wie es hier war. Vor allem, wie toll die Lehrer mit den Schülern umgehen. Das konnte ich mir als Viertklässler gar nicht vorstellen, dass hier alles so entspannt ist und man perfekt gefördert wird. Also bisher habe ich die Entscheidung, auf das NPG zu gehen, nicht bereut.

Was würdest du gerne noch verändern oder verbessern?

Verbessern ist das bessere Wort, weil es immer Platz gibt, um noch etwas zu verbessern. Zum Beispiel haben wir angestoßen, dass es einen Wasserspender geben soll. Auch Pullis, mit dem Schullogo bedruckt, fände ich gut. Damit hat man eine Erinnerung an die Schule und die Identifikation wird gestärkt – weil das hier der Ort ist, an dem man erwachsen wird.

Was ist das Beste?

Ich finde, eine Schule ist nur so gut wie ihre Lehrer und deswegen würde ich sagen, die Lehrer sind das Beste am NPG. Aber natürlich auch das Zusammenspiel der Lehrer und der Schüler. Das macht das ganze Ambiente so wunderbar.