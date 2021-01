Das Nordpfalzgymnasium (NPG) in Kirchheimbolanden ging aus der 1681 gegründeten Lateinschule hervor. Das Gebäude in der Heinrich-von-Brunck-Straße steht jedoch erst seit 1965. Heute besuchen knapp 900 Schüler das NPG. Schulleiter Thilo Franke und sein Stellvertreter Claus Schlosser heben vor allem die Vielseitigkeit der Schule hervor.

„Hier kann man am Theater, der Jazzband oder der Musical-AG teilnehmen. Wir sind auch im Sport gut aufgestellt, haben Sportleistungskurse und sind bei Jugend trainiert für Olympia dabei. Hinzu kommen die Chöre und das Orchester“, zählt Franke die zahlreichen AGs auf, die Schüler am Nordpfalzgymnasium besuchen können. Das gefällt auch Schülersprecher Felix Mayer: „Die Lehrer, zum Beispiel für Theater, Orchester oder Chor, zeigen unheimlich viel Engagement für die Proben und machen sich in ihrer Freizeit Gedanken, wie sie alles umsetzen wollen.“