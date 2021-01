Schulleiterin Christa Mayer:

Warum sollten sich Viertklässler für die IGS Eisenberg entscheiden?

Weil wir eine Schule sind, die sich um jeden Schüler kümmert und nach seinen individuellen Begabungen fördert. Die intensive Begleitung wird durch unser Differenzierungssystem und durch unsere zwei Standorte, also zwei kleine überschaubare Einheiten, unterstützt. Wir sind eine Schule für alle, grenzen niemanden aus und geben das auch im Schulalltag weiter.

Was würden Sie gerne noch verändern oder verbessern?

Bei der räumlichen und technischen Ausstattung ist natürlich immer Nachholbedarf, obwohl in den letzten Jahren schon vieles erneuert und renoviert wurde. Ich würde mir gerne noch mehr Zeit für Projekte wünschen, um unsere Schwerpunkte wie Schule ohne Rassismus oder Fairtrade-Schule noch intensiver zu leben.

Was ist das Beste?

Die IGS an sich. Ein Konzept, das in den letzten elf Jahren gewachsen ist, zusammen mit Schülern, Kollegen und Eltern. Das gemeinsame Entwickeln von Ideen und Konzepten und die anschließende Realisierung – ich glaube, das unterscheidet die IGS Eisenberg von anderen Schulen.

Schülersprecher Isabel Herrera-Jiménez und Thorben Klug:

Warum sollten sich Viertklässler für die IGS in Eisenberg entscheiden?

Hier kann man Freundschaften schließen, die man woanders nicht schließen könnte, weil hier Schüler mit jeder Stärke und Schwäche sind. Man wird an die Hand genommen und unterstützt, egal welchen Weg man geht.

Was würdet ihr gerne noch verändern oder verbessern?

Wir sind schon auf einem guten Weg. Zum Beispiel haben wir einen der Schulhöfe zusammen umgestaltet, mit Schulleitung und anderen Schülern. Am Schulalltag habe ich nichts auszusetzen, ich fühle mich wohl mit den modernen Räumlichkeiten und mit den Lehrern.

Was ist das Beste?

Das Verhältnis zwischen den Schülern und den Lehrern. Man merkt, wie jeder Lehrer auf die Schüler eingeht. Wir können uns auch selbst überall einbringen und selbst mitgestalten. An der IGS muss man sich mit zehn Jahren noch nicht auf eine bestimme Schulart festlegen. Man kann mit der Zeit entscheiden, wie man später weitermachen will.