Eine Besonderheit der Integrierten Gesamtschule in Eisenberg ist, dass sie auf zwei Gebäude mit verschiedenen Standorten aufgeteilt ist: die fünfte bis achte Klasse im Gebäude 1, die neunte bis 13. im Gebäude 2. Für Schulleiterin Christa Mayer ein klarer Vorteil: „So kommen die Grundschüler nur in ein ,halbes’ System und können sich gut eingewöhnen.“

Die IGS in Eisenberg ist eine optionale Ganztagsschule. An den Nachmittagen werden die Kinder betreut und gefördert und können AGs wie Jugendfeuerwehr, Zirkus Pepperoni, Fußball, Schulsanitäter, Klettern, Hip Hop oder Chor wahrnehmen. Hinzu kommt mit dem Waldstadion und dem nahe gelegenen Schwimmbad ein gutes Angebot an Sportstätten. Für Abwechslung sorgt ein umfassendes Fahrtenkonzept.