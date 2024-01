Die Korbjägerinnen des TV Kirchheimbolanden gewinnen 46:44 nach Verlängerung – dank der Jüngsten und zweier Routiniers. Erst eine furiose Schlussoffensive rettet den Last-Minute-Sieg beim Schlusslicht TG Worms.

Dieses Match war nichts für schwache Nerven. Lange Zeit sahen die Basketballerinnen des TV Kirchheimbolanden wie der sichere Verlierer aus – aufgrund einer schwachen Vorstellung und schlechten Trefferausbeute auch völlig verdient. Im kompletten ersten Viertel gelangen dem TVK gerade einmal zwei Zähler. Kein einziger Korb aus dem Feld, nur zwei Punkte an der Freiwurflinie – und das bei einer schwachen 8/2-Ausbeute in den ersten zehn Minuten. Den 2:11-Rückstand machte die Mannschaft um Trainer Sven Radloff dann mit größerer Schnelligkeit und auch besserer Abschlusseffizienz zwar zu Beginn des zweiten Viertels wett (13:12, 14. Minute), doch postwendend lagen die überraschend selbstbewussten Rheinhessinnen wieder vorne (19:12).

Nach der schwachen ersten Hälfte änderte sich zunächst nichts: Worms gab den Ton an, führte die komplette Spielzeit und baute zwischenzeitlich den Vorsprung sogar auf 29:18 (30.) aus. Selbst drei Minuten vor Schluss führte das sieglose Schlusslicht deutlich mit zehn Zählern Vorsprung (38:28). Die Pleite zum Jahresauftakt schien beschlossene Sache. Zumal 37 Minuten lang die TG die klar bessere Mannschaft war und „Kibos“ Korbjägerinnen nicht annähernd an die gute Leistung im letzten Match 2023 herankamen.

Überraschender 10:0-Lauf

„Wir sind wirklich ganz schlecht in die Partie gestartet. Die Mädels hatten sich zwar viele Würfe herausgespielt, aber kaum etwas getroffen. Als wir für einen Moment besser im Spiel waren und an Worms herankamen, platzte bei uns leider nicht der Knoten. Wir haben uns lange Zeit überraschend sehr schwer getan. Kamen kaum zum Scoren“, erklärte TVK-Trainer Sven Radloff. „Bis zur 37. Minute sind wir immer einem Zehn-Punkte-Rückstand hinterhergelaufen. Nach einer Auszeit haben die Mädels dann noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Plötzlich ging ein Ruck durch das Team, das nun eine sehr, sehr starke Verteidigung spielte. Aus diesem größeren Defensivdruck heraus gelang uns in den Schlussminuten ein überraschender 10:0-Lauf, der uns in die Verlängerung rettete.“

Radloff sprach die sensationelle Schlussserie des Turnvereins an, die die Spannung auf den Siedepunkt brachte: Drei Freiwurftreffer und ein Feldkorb der überragenden Jessica Bauer sowie ein Treffer von Patricia Lowin brachten den TVK in der vorletzten Minute zunächst auf 35:38 heran – ehe Anna Strock, eine der Jüngsten im TVK-Team und erst seit wenigen Wochen für den Landesliga-Kader gemeldet, das dramatische Match auf den Kopf stellte. Zuerst traf das TVK-Talent zum 37:38, ehe es an der Freiwurflinie ganz „cool“ den Ausgleich markierte. Doch damit noch nicht genug des Dramas: Das letzte Wort hatten auf der Gegenseite die Gastgeberinnen – mit zwei Freiwürfen. Worms zeigte aber im Gegensatz zu Anna Strock Nerven und vergab beide Versuche. Verlängerung!

Der Samstagabend-Krimi

„In der Nachspielzeit konnte sich kein Team absetzen, es blieb offen bis zur letzten Sekunde. Das Spiel war vom Niveau her zwar nicht gut und extrem punktearm. Dennoch war es ein schöner Samstagabend-Krimi“, fasste Trainer Radloff den emotionalen Jahresauftakt zusammen. „Letztendlich hatten wir am Ende das bessere Händchen und auch die bessere Ausdauer.“ Anna Strock traf zur 40:38-Führung, ehe wieder die TG Worms 42:40 und wenig später 44:40 in dem verrückten Match vorne lag.

Doch wie schon in der regulären Spielzeit, hatten auch dieses Mal die Nordpfälzerinnen Nerven wie Drahtseile. Zuerst schaffte Dorothea Starck den 44:44-Ausgleich, ehe Jessica Bauer mit einer 100-Prozent-Ausbeute an der Freiwurflinie mit zwei von zwei Würfen zum 46:44-Sieg das letzte Wort hatte. War es die TVK-Jugend, die die Radloff-Schützlinge in die Verlängerung rettete, so waren es in der Nachspielzeit zwei Routiniers, die ein längst verloren geglaubtes Spiel dank eines spektakulären Schlussspurts in einen Sieg verwandelten.

So spielten sie

TV Kirchheimbolanden: Jessica Bauer (11 Punkte), Meike Bauer (8), Dorothea Starck (8), Anna Strock (7), Leonie Hanauer (6), Patricia Lowin (4), Christine Molter (2), Hanna Drechsel, Heidi Decker, Amelie Fehrenbacher