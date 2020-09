Gleich zweimal ist übers Wochenende in Geschäfte auf dem Gelände des Alsenzer Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße eingebrochen worden. In das dort ansässige Lotto-Geschäft sind bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag über ein Fenster eingedrungen. Sie haben laut Polizei Sachschaden verursacht, aber offensichtlich nichts entwendet. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen sind Diebe dann ebenfalls über ein Fenster ins Innere einer Apotheke gelangt. Dort haben sie Bargeld aus einem Tresor sowie Medikamente gestohlen. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.