Die Fußball-Teams in der Region gehen so langsam aber sicher in die heiße Phase der Vorbereitung. Nach der langen Corona-Pause sind Testpartien gerne gesehen, um Spielpraxis zu sammeln. Am Freitagabend startet der 1. Donnersberg-Cup. Sechs Mannschaften kämpfen um den Pokal. Alle Begegnungen finden auf dem Sportplatz des TuS Rüssingen statt. Am Samstag, 31. Juli, steigt die Finalrunde.

„Wir haben schon eine neu zusammengestellte Mannschaft. Genaues will ich noch nicht verraten“, gibt sich Akgün Yalcin, der Trainer des Verbandsligisten TuS Rüssingen vor dem