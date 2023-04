Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde will digitaler werden – und so ihren Bürgern das Leben erleichtern. Um die Pläne umsetzen zu können, will sich die VG um die Teilnahme an einem „Smart Cities“ genannten Modellprojekt bewerben. Die Kosten würden dann zu 90 Prozent vom Bund getragen.

Die Ausgangslage für eine solche Bewerbung sei günstig, sagte Bürgermeister Antweiler im Rahmen einer Konzeptpräsentation im Verbandsgemeinderat – denn die VG