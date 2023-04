Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist erst 26, aber schon auf den großen Musikbühnen daheim. Bevor es mit Martin James Bartlett weitergeht nach Warschau oder zu seinem Debüt in der Frankfurter Alten Oper, macht er Station im kleinen Kirchheimbolanden.

Martin James Bartlett wird am kommenden Sonntag in der Stadthalle die erlesene Kammermusikreihe „Musiken in Kirchheimbolanden“ von Lydia Thorn Wickert fortsetzen. Sein herausragendes Talent