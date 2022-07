Das Versorgungsunternehmen Deutsche Glasfaser beginnt Mitte Juli mit Tiefbauarbeiten in weiteren Orten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Ab der kommenden Woche sollen in den Gemeinden Bischheim, Gauersheim, Ilbesheim, Jakobsweiler und Rittersheim Hausbegehungen stattfinden, um die Verlegung der Leitungen zu planen. So früh wie möglich vor Beginn der Arbeiten sollen die Anwohner der jeweiligen Straße schriftlich informiert werden.

Für Fragen steht der Servicepunkt in Göllheim (Hauptstraße 35) zur Verfügung. Er ist jeden Mittwoch von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.deutsche-glasfaser.de oder Telefon 02861 890600. Für Fragen zum Bau steht die Hotline unter Telefon 02861 89060940 von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, zur Verfügung.