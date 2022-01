Die fast frühlingshaften Temperaturen sind vorerst Geschichte, zum Wochenende hin wird es nasskalt – auch Schneefälle sind möglich. Nach einem freundlichen Donnerstag macht sich die Sonne rar.

Die Polarluft kommt am Donnerstag unter dem Einfluss des von den Azoren bis nach Mitteleuropa reichenden Hochdruckkeils zur Ruhe. Am Freitag erreicht unsere Region von den Britischen Inseln eine neue Störungsfront mit Schnee und Regen. Anschließend folgen vom Atlantik weitere Schlechtwettergebiete. Dabei gelangt mal etwas mildere, mal nass-kalte Luft nach Mitteleuropa. Insgesamt wird das Wetter in den kommenden Tagen sehr durchwachsen.

Vorhersage

Donnerstag: Nach leichtem Frost mit Reif in der Frühe gibt es tagsüber eine freundliche Mischung aus Sonne und lockeren Wolkenfeldern. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Bereich. In der Nacht auf Freitag kann es verbreitet Frost geben. Gleichzeitig ziehen Wolken auf.

Freitag: Die Wolkendecke verdichtet sich von Westen her, gegen Mittag setzen Schneefall oder Schneeregen ein. Vor allem in höheren Lagen kann es rutschig werden. Auch in der Nacht auf Samstag muss stellenweise mit Glätte gerechnet werden.

Samstag: Nach leichter Wetterberuhigung mit einigen Auflockerungen ziehen gegen Abend mit auffrischendem Wind neue, kompakte Wolken auf. Später fällt – je nach Höhenlage – Schnee, Schneeregen oder Regen. Insbesondere auf den Höhen kann sich erneut Glätte bilden. Im Laufe der Nacht geht der Niederschlag bei leicht steigenden Temperaturen auch auf dem Donnersberg eher in Regen über.

Sonntag: Die zunächst noch dichte Bewölkung lockert im Tagesverlauf etwas auf und macht einigen Sonnenstrahlen Platz. Regen und Schneeregen lassen nach. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den letzten Tagen etwas an.

Weiterer Trend

Nach Durchzug einer Warmfront von Montag auf Dienstag mit Regen und Sprühregen geht es anschließend voraussichtlich neblig-trübe, aber etwas milder weiter.