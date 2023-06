Ein Zeichen setzen gegen das parallel in der Stadthalle stattfindende Pfalztreffen der AfD: Das wollten die 80 Demonstranten, die sich auf Einladung des Arbeitskreises „Aktiv gegen Rechts“am Samstagvormittag zu einer Protestveranstaltung auf dem Parkplatz an der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden eingefunden hatten.

Ludger Grünewald, Sprecher des Arbeitskreises, erinnerte an „die freiheitliche Tradition in der Pfalz“ und das „Hambacher Fest als Wiege der deutschen Demokratie“. Der Arbeitskreis und alle Gastredner seien vor Ort, „um ein Votum für eine demokratische, vielfältige, inklusive und gerechte Gesellschaft abzugeben“.

Das unterstrichen auch die Statements des ehemaligen Landrats Winfried Werner, der SPD-Landtagsabgeordneten Jaqueline Rauschkolb sowie von Erich Morschhäuser, unter anderem in der Flüchtlingshilfe der Verbandsgemeinde engagiert. Erstmals hatten sich mit ihrer Teilnahme auch Mitglieder der „Omas gegen Rechts“ aus Alzey und Worms dem Protest in Kirchheimbolanden angeschlossen.

Sänger Pit Kaiser begleitete die gut einstündige Demonstration mit bekannten Hymnen der Friedensbewegung. Initiator Grünewald zeigte sich im Anschluss gegenüber der RHEINPFALZ mit der Resonanz und dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden.

Ebenfalls für Samstag hatte die AfD zu ihrem Pfalztreffen in die Stadthalle eingeladen und unter anderem Parteichefin Alice Weidel angekündigt. Laut stellvertretendem Kreisvorsitzenden Damian Lohr hatten die Anmeldungen der Anhänger der Partei eine „zu 100 Prozent ausgelastete Halle“ erwarten lassen.