In der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wird am 14. März ein neuer Bürgermeister gewählt. Außerdem findet an diesem Tag die Landtagswahl statt. Was ist da in Corona-Zeiten anders? Worauf müssen die Organisatoren der Wahl besonders achten? Wir haben mit Axel Haas, der als Bürgermeister gleichzeitig auch Wahlleiter ist, und seiner Büroleiterin Birgit Bittler gesprochen.

Briefwahl oder Wahllokal – das ist bei jeder Wahl die Frage, und in Zeiten von Corona ganz besonders. Dass für die 15.500 Wahlberechtigten in der VG Kirchheimbolanden die Briefwahl eine größere Rolle als sonst spielen wird, davon gehen Amtsinhaber Haas, der selbst nicht mehr antritt, und seine Büroleiterin Bittler aus. „Wir können noch keine Zahlen nennen, dazu ist es noch viel zu früh, wir sind aber sicher, dass sich angesichts der Pandemie deutlich mehr Wahlberechtigte dafür entscheiden werden“, sagt Haas. Bittler geht deshalb davon aus, dass rund um die Wahl entsprechend mehr Personal eingesetzt werden muss.

Keine Deadline für Briefwahlunterlagen

Briefwahlunterlagen wird es in der VG „voraussichtlich ab der achten Kalenderwoche“ geben, sagt Bittler, also ab dem 22. Februar. Für das Beantragen der Briefwahlunterlagen gibt es übrigens keine Deadline: „Auch am Wahltag ist das bis 15 Uhr im Rathaus noch möglich“, ergänzt die Büroleiterin. Für die Übermittlung der Anträge gibt es mehrere Möglichkeiten: Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, per Brief oder E-Mail an die VG, online über den auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Code, online über die Homepage der VG, per Fax oder per E-Mail. Nur telefonisch geht es nicht.

Wer lieber persönlich seine Stimme abgibt, kann das natürlich auch – trotz Pandemie – im Wahllokal tun. „Es werden allerdings mehr Helfer gebraucht als sonst“, so Bittler. Nicht zuletzt, weil es eine Steuerung des Zugangs gebe und auf den Mindestabstand geachtet werden müsse. „Je nach Größe der 25 Stimmbezirke in der VG werden bis zu fünf zusätzliche Wahlhelfer berufen.“

Stadt Kirchheimbolanden sucht noch Helfer

Die Rekrutierung der Wahlhelfer in den einzelnen Wahlbezirken ist Sache der Wahlvorstände. „Gerade in den Ortsgemeinden haben die ja oft schon ihre Leute und wissen, wer sich für solche Aufgaben heranziehen lässt“, sagt Haas.

Jetzt allerdings kommt die Schwierigkeit hinzu, dass sich normalerweise oft ältere Bürger freiwillig melden. Die allerdings gehören zur Risikogruppe. Trotzdem scheint das bisher kein größeres Problem zu sein, zumindest in den Dörfern. „Es liegen noch keine Zusagen aus allen Ortsgemeinden vor, aber derzeit sieht es ganz gut aus“, so Bittler.

Schwieriger sei es in der Stadt Kirchheimbolanden. Hier würden in der Tat noch Freiwillige gesucht. „Wer Interesse hat, kann sich gerne noch bei uns in der Verwaltung im Wahlamt melden oder einfach per E-Mail an vg@kirchheimbolanden.de.“

Schlimmstenfalls, wenn sich auf keinem anderen Weg genügend Helfer finden lassen, darf die Verwaltung zum Mittel der Zwangsrekrutierung greifen. Dass es dazu kommt, halten Haas und Bittler allerdings für unwahrscheinlich.

Test ist für Wahlhelfer nicht zwingend

Coronatests sind für Wahlhelfer nicht vorgeschrieben. „Nach Auskunft der Kreisverwaltung gibt es keine Testpflicht“, so Bittler. „Die Wahlhelfer müssen am Wahltag allerdings symptomfrei antreten.“

Wichtig sind am Wahltag auch besondere Hygieneauflagen: Dazu gehört im Extremfall auch die Verlegung eines Wahllokals – nämlich dann, wenn die sonst übliche Örtlichkeit zum coronabedingten Abstandhalten zu klein ist. In der VG Kirchheimbolanden wurden deshalb in Bischheim, Dannenfels, Gauersheim, Mörsfeld, Oberwiesen und Orbis die Wahllokale in die jeweiligen Sport- oder Gemeindehallen verlegt. Im Kirchheimbolander Ortsteil Haide wechselt das Wahllokal vom Haidehof ins Café Kornblume, weil sich dort laut Haas das Betreten und Verlassen des Raumes besser steuern lässt.

Spuckschutzwände und Desinfektionsmittel

Beim Betreten und Verlassen des Wahllokals sowie beim Aufenthalt im Raum selbst muss der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden. Um das zu erleichtern, sollen Markierungen angebracht werden. Außerdem werden Spuckschutzwände auf- und Schutzhandschuhe und Desinfektionsmittel bereitgestellt. Es sollen sich nur so viele Stimmberechtigte im Raum aufhalten, wie es Wahlkabinen gibt. Eine Ausnahme sind Wahlbeobachter, die nach wie vor zugelassen sind. Wer eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt oder von dieser Pflicht befreit ist, darf übrigens auch bei leichten Symptomen einer Atemwegsinfektion nicht einfach abgewiesen werden.

Was ist mit dem Vermummungsverbot?

Weil strenggenommen in einem Wahllokal das Vermummungsverbot gilt, hat der Landeswahlleiter eigens verfügt, dass das nicht für Mund-Nasen-Bedeckungen gilt. Deshalb müssen alle Personen im Wahllokal, auch die Mitglieder des Wahlvorstandes, ständig ihre Maske tragen. „Für die Wahlhelfer stellen wir FFP-2-Masken zur Verfügung“, so Bittler. Weil die Wähler verpflichtet sind, bei der Feststellung ihrer Identität mitzuwirken, darf der Wahlvorstand sie aber auffordern, die Maske zu diesem Zweck kurz abzunehmen.

Kein Zutritt für Maskenverweigerer

Klar geregelt ist auch der Fall, wenn ein Wahlberechtigter sich weigert, eine Maske zu tragen und auch kein ärztliches Attest vorweisen kann: „Dann macht der Wahlvorstand von seinem Hausrecht Gebrauch und verweigert ihm den Zutritt zum Wahllokal“, so Haas. Für den Fall, dass der Abgewiesene dann anfängt zu randalieren, kann der Wahlvorstand das Ordnungsamt verständigen oder auch die Polizei rufen. Er darf auch selbst ein Protokoll anfertigen und an die Bußgeldstelle weiterleiten. Wer seine Maske nur vergessen hat, der erhält im Wahllokal eine OP-Maske.

Jeder Wähler bekommt einen neuen Stift

Zur Stimmabgabe selbst wird jeder Wähler einen neuen Stift bekommen, den er danach wieder abgeben muss. Er wird dann sofort desinfiziert und kann wiederverwendet werden. „Wir haben deshalb 10.000 Stifte bestellt. Die können dann im Fall einer Stichwahl wieder zum Einsatz kommen“, so Haas.