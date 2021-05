Dass Corona alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen trifft, ist für Erika Steinert keine haltbare Behauptung. Die Integrationsbeauftragte des Kreises hält es im Gegenteil für völlig evident, dass Geflüchtete, dass Migranten stärker von der Pandemie betroffen sind als andere Bevölkerungsgruppen. Der Blick lässt sich sicher generell ausweiten auf die ärmeren Bevölkerungsschichten.

Bundesweit ist die Aufmerksamkeit auf diese Seite des Pandemiegeschehens in jüngster Zeit deutlich gewachsen, was sich beispielsweise zeigt an gezielten Impfaktionen in sozialen Brennpunkten, die auch durch auffallend hohe Inzidenzwerte die Problematik bestätigten. Inwieweit sind die Erfahrungen, die hier gemacht werden, auch auf den Donnersbergkreis übertragbar?

Einschlägiges Datenmaterial zu erhalten ist offenbar kaum möglich. „Der Datenschutz fällt uns da auf die Füße“, beklagt Steinert die eingeschränkte Verfügbarkeit von Informationen, die Rückschlüsse zuließen auf den Anteil Zugewanderter oder generell von Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten an den Corona-Fällen sowie auf ihre Zugänge zum Gesundheitswesen. Für Steinert ist der Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit aber unabweisbar. Internationale Studien belegten das so klar, dass man von einer Übertragbarkeit der Ergebnisse – die Unterschiede etwa der Gesundheitssysteme in Rechnung gestellt – im Grundsätzlichen ausgehen müsse. Ärmere Menschen tragen ein größeres Risiko, krank zu werden, als besser gestellte Menschen. „Das lässt Rückschlüsse zu auf die Situation von Migranten, die häufig in Berufen arbeiten, wo man sich nicht so vor Corona schützen kann, die in beengten Verhältnissen leben.“ Zudem brächten Geflüchtete oft eine eigene Krankheits- und Traumageschichte schon mit.

Steinert: Handlungsbedarf bei Informationspolitik

Für Steinert kommt als erschwerendes Moment hinzu, dass Migranten häufig der Zugang zu gesicherten, verständlich abgefassten Informationen fehle, sie daher auch anfälliger seien für Falschinformationen. Da sieht Steinert Defizite am Internetauftritt der Kreisverwaltung, auf dem die einschlägigen Inhalte zu schwer zu finden seien. „Da muss was geschehen, denn jetzt brennt es wirklich.“ Mit diesem Appell bezieht sie sich auf Meldungen über eine auffallend geringe Corona-Impfbereitschaft unter Flüchtlingen, insbesondere in Asylbewerberunterkünften. Sie habe erfahren, unter Flüchtlingen kursierten Warnungen eines irakischen Arztes, der von Impfungen abrate, weil an Flüchtlingen – so diese Falschinformation – Impfstoffe getestet werden sollten. Danach würden sie abgeschoben. Sie fordert daher, die speziell für kommunale Erfordernisse entwicklelte Plattform „Integrate“ zu übernehmen, dafür hat sie bereits Bankenspenden eingeworben.

Im Unterschied zu den Verhältnissen in Ballungsgebieten sieht Landrat Rainer Guth im ländlich strukturierten Donnersbergkreis zwar keine so ausgeprägten Brennpunktregionen. Aber beim Blick auf das zentrale Anliegen, die Menschen zu impfen und die Herdenimmunität herstellen zu können, sieht auch er hier Handlungsbedarf bei Zugewanderten, bei Menschen am Rand der Gesellschaft. „Wir haben hier schon Gruppen von Menschen, die keine große Affinität haben, sich zur Impfung anzumelden. Wir müssen schauen, wie wir an die rankommen.“ Das sei keine ganz einfache Aufgabe in Anbetracht der heterogenen Gruppen, um die es hier gehe in Anbetracht der Herkünfte aus unterschiedlichsten Weltgegenden, der verschiedenen Hintergründe von Gastarbeitern bis hin zu aktuell Geflüchteten.

Guth sieht Ansatzpunkt bei mobilen Impfteams

Einen Ansatzpunkt sieht Guth bei den mobilen Impfteams, die zwar noch mit Nachimpfungen und Impfungen in Behindertenheimen zu tun hätten, danach aber ihr Aufgabenspektrum weitgehend erfüllt hätten. Da die Impfteams aber auf Landesebene koordiniert würden, seien da auch Strategien des Landes angefragt. Das Thema, so Guth, sei auf dem Schirm, brauche aber noch etwas Zeit, da es noch an den Impfstoffmengen mangele und immer noch Personen mit Priorität 1 oder 2 zu impfen seien.

Auf die angesprochene Frage nach den Impfstrategien des Landes gegenüber solchen Bevölkerungsgruppen teilte das zuständige Gesundheitsministerium am Mittwoch mit, dass in der laufenden Woche „mit Impfungen in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende“ begonnen worden sei. Die Impfungen in Erstaufnahmeeinrichtungen fänden durch mobile Teams unter Federführung des DRK statt. Das DRK bereite auch aktuell das Impfen in den Einrichtungen für wohnungslose Menschen und in Frauenhäusern vor. „Diese beginnen in den nächsten Tagen.“ Der Fokus liege aber noch auf den priorisierten Gruppen. „Voraussetzung für darüber hinaus gehende Impfaktionen wäre, dass der Fortschritt der Impfungen der priorisierten Bevölkerungsgruppen dies zulässt sowie ausreichend geeignete Impfstoffe zur Verfügung stehen.“

Die Notwendigkeit, an Sprachbarrieren anzusetzen, betont auch das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz, unter dessen Dach der Landesintegrationsbeauftragte Miguel Vicente angesiedelt ist: „Es ist wichtig, dass Menschen, bei denen Sprachbarrieren den Zugang zu relevanten Informationen zur Corona-Pandemie erschweren, in ihren Herkunftssprachen informiert werden.“ Das Land habe dies frühzeitig getan, indem mehrsprachige Informationen aufbereitet und regelmäßig über die entsprechenden Netzwerke verteilt wurden. Der Integrationsbeauftragte des Landes stehe dazu seit Pandemiebeginn in engem Kontakt zu den islamischen Verbänden und deren Moscheegemeinden. Diese werden durch das Land regelmäßig informiert und beraten. „Aktuell werden auch die Aktivitäten des Landes zur Steigerung der Impfbereitschaft in der Bevölkerung verstärkt. So wird in Kürze die Plakat-Aktion des Landes ’Klar, lass ich mich impfen’ mit mehrsprachigen Elementen ergänzt und Personen aufgenommen (z.B. muslimische Frau), die bestimmte Gruppen ansprechen sollen“, so dieses Ministerium.