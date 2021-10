Zwei neue Sars-CoV2-Infektionen wurden seit Dienstag im Donnersbergkreis registriert, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Zwei erkrankte Person werden stationär behandelt. Insgesamt gibt es laut Kreisverwaltung 45 aktive Covid-19-Fälle: 16 in der Verbandsgemeinde Göllheim, 14 in der Verbandsgemeinde Winnweiler, jeweils fünf in den Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden, Nordpfälzer Land und Eisenberg.

Der Landkreis befindet sich weiterhin auf der niedrigsten Warnstufe eins: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 25,2, die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 1,3 und der Anteil der an Covid-Patienten vergebenen Intensivbetten bei 3,7 Prozent.