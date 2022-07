Christine Zwerger wird bei der Kreisverwaltung Donnersberg die Leitung der Abteilung Veterinäramt und Landwirtschaft übernehmen. Die 55 Jahre alte Tierärztin übernimmt die Nachfolge von Boris Rendel, den Landrat Rainer Guth kürzlich in den Ruhestand verabschiedet hat. Der 63-jährige Rendel war 31 Jahre lang bei der Kreisverwaltung tätig, zuletzt stand er 16 Jahre lang der Abteilung Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Landwirtschaft vor. Rendels Nachfolgerin trete am Montag, 1. August, ihren Dienst an, teilte die Kreisverwaltung mit.

Die 55-Jährige wechselt vom rheinland-pfälzischen Umweltministerium zur Kreisverwaltung. In Mainz war Zwerger, die in Ludwigshafen geboren wurde und im Donnersbergkreis lebt, als Referentin tätig, so die Kreisverwaltung weiter. Die Arbeit bei einer Verwaltung ist für Zwerger nicht neu: Zwischen 2001 und 2019 war sie bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern tätig. Zudem war sie vor ihrer Zeit in der Landeshauptstadt Mitglied der Kommission zur Prüfung der Lebensmittelkontrolleure, und seit drei Jahren ist sie Fachberaterin für Tierseuchenbekämpfung im Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Kaiserslautern.