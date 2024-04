Das Interesse – nicht nur in Kirchheimbolanden – ist groß: Wie geht es weiter bei Enkler? Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge für das bekannte Café im Herzen der Altstadt sei noch nicht abgeschlossen, berichtet Herrmann Enkler. „Wir sind immer noch dran“, sagt der Konditor. Seit knapp einem Jahr sind Enkler und seine Ehefrau Renate bereits auf der Suche. Nach fast 40 Jahren will das Ehepaar das Geschäft in gute Hände übergeben. Herrmann Enkler feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag und möchte mit seiner Frau in den Ruhestand gehen.

Eine Interessentin, mit der man im Vorjahr konkrete Gespräche geführt habe, sei inzwischen abgesprungen. Eine weitere Konditormeisterin zeige jedoch Interesse. Mit ihr hätten bereits intensive Gespräche stattgefunden, es gebe aber noch nichts abschließend zu berichten, schildert Herrmann Enkler.

Dass sie ihrem Nachfolger helfend zur Seite stehen, sei für die Enklers selbstverständlich. „Nicht in Vollzeit, aber wir sind immer da, wenn wir gebraucht werden“, erklärt Enkler. Für Mai seien nun weitere Gespräche geplant. „Wir hoffen, dass es dann etwas Konkretes zu berichten gibt und dass wir dann ein bisschen den Fahrplan festlegen können.“ Die Ungeduld seiner Kunden hinsichtlich der Zukunft des Cafés kann der Konditor nachvollziehen. „Wir werden verständlicherweise sehr oft gefragt, wie es weitergeht, aber im Moment kann ich noch nichts ankündigen“, sagt Enkler.