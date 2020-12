Für sein Projekt „Die Nordpfalz bleibt bunt“ wird der Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts im Donnersbergkreis von Ministerpräsidentin Malu Dreyer als eine von landesweit sieben Initiativen mit dem Brückenpreis ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet in einer Videokonferenz am Samstag, 5. Dezember, ab 16 Uhr statt. Die Veranstaltung ist für jedermann im Internet zugänglich.

Der Brückenpreis würdigt Projekte, Initiativen, Vereine sowie Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement den Dialog zwischen den unterschiedlichsten Menschen fördern. Die Preisträger erhalten eine symbolische Brücke und jeweils 1000 Euro als Unterstützung für ihr Engagement. Dreyer hat den Preis zum 13. Mal ausgeschrieben, er wird von einer Jury der Landesregierung in sieben Kategorien verliehen. Von jedem der ausgezeichneten Projekte wurde ein Film produziert, der bei der Verleihung gezeigt wird.

Mehrere hundert Personen demonstrieren

Der Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts erhält die Würdigung in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement gegen Hass und Hetze“ für seine Kundgebungen im Juni diesen Jahres zugunsten Humanität und Demokratie sowie gegen Rassismus. Das aus Privatpersonen sowie Engagierten aus Kirchen, Parteien, Behörden und Nichtregierungsorganisationen bestehende Bündnis hatte unter dem Motto „Die Nordpfalz bleibt bunt“ zu den Demonstrationen in Rockenhausen, Kirchheimbolanden und Eisenberg als Reaktion auf parallel stattfindende Versammlungen der Partei „Die Rechte“ aufgerufen. Mehrere hundert Personen waren dem Appell des Arbeitskreises gefolgt.

„Wir vom Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts verstehen diesen Preis als Auszeichnung für die vielen Engagierten in der Nordpfalz und darüber hinaus. Wir nehmen ihn deshalb stellvertretend für alle entgegen, deren Tun das humane und demokratische Denken und Zusammenleben fördert. Miteinander dienen wir dem Frieden und der Gerechtigkeit in ortsnahen und weltweiten Bezügen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Preisträger. Die Online-Feierstunde kann aufgerufen werden über einen Link, den die Staatskanzlei auf der Homepage www.wir-tun-was.rlp.de eingerichtet hat.

Auch Integrationsinitiative ausgezeichnet

Ebenfalls vom Land ausgezeichnet wurde eine weitere Organisation aus dem Donnersbergkreis: Im Rahmen des von Ministerin Anne Spiegel verliehenen Integrationspreises hat die Donnersberger Integrationsinitiative als eines von sechs „Best-Practice-Projekten“ eine Urkunde erhalten. In der Sparte „Starke Frauen im neuen Leben“ ist damit die Initiative „Stärke erfahrbar machen“ belobigt worden. Die mit dem Integrationspreis gewürdigten Initiativen setzen sich laut Spiegel dafür ein, dass „Migrantinnen und Migranten und ihre Kinder in Rheinland-Pfalz ein Zuhause finden, Fuß fassen und Freundschaften schließen“.