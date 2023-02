Die Auswirkungen des Erdbebens, das vor wenigen Tagen den Südosten der Türkei und Nordsyrien erschüttert hat, führt zu großer Anteilnahme. Auch in der Pfalz. Der TuS Bolanden und der FJFV Donnersberg haben sich am Freitagmorgen dazu entschlossen, die Einnahmen aus dem Getränke- und Essensverkauf der beiden Jugendspiele am heutigen Samstag zu spenden.

„Für die Kinder in der Türkei und Syrien von den Kindern in der Pfalz“, sagt Jugendtrainer Nils Beuge. Auch in den eigenen Mannschaften spielten zahlreiche Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, direkt betroffen sei aber von den Familien der Spieler beim TuS niemand. Auch eine Spendenbox steht am Samstag am Eingang zum Sportplatz in Bolanden bereit. Die Idee sei aus den Reihen der Eltern gekommen, berichtet Beuge. „Es ist etwas, das wir mit wenig Organisationsaufwand umsetzen können, da machen wir das gerne“, sagt er. Um 11 Uhr spielt die D-Jugend des FJFV auf dem Bolandener Kunstrasen gegen die SG RWO Alzey und um 13 Uhr die FJFV-C-Jugend gegen die JSG Rockenhausen/Heiligenmoschel/Niederkirchen.