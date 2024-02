Ein silberfarbener BMW M2 Competition im Wert von rund 50.000 Euro ist am Freitag in den frühen Morgenstunden in Albisheim entwendet worden. Im Zeitraum zwischen 4.15 und 4.45 Uhr schlugen die noch unbekannten Täter in der Pfrimmtalstraße zu. Nach dem Diebstahl entfernten sie in unmittelbarer Tatortnähe den GPS-Sender des Fahrzeugs. Die Polizei in Kirchheimbolanden bittet um Hinweise unter Telefon 06352 9110.