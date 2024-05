Im Finale des Ü40-Kreispokals treffen am Samstag, 16 Uhr, in Siegelbach der SV Otterberg und der SV Enkenbach aufeinander. Kurios: In der nur auf drei Spieltage angelegten Pokalrunde im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg genügte beiden Teams je ein Sieg zum Einzug ins Finale. Otterberg bezwang die SG Siegelbach/Erfenbach mit 1:0, Enkenbach setzte sich beim TuS Göllheim mit 2:1 durch. Zusätzlich profitierten beide Teams jeweils von einer Wertung am „grünen Tisch“. Die Pokalendspiele der Ü32 und der Ü50 finden am darauffolgenden Samstag ab 15.30 Uhr in Mehlingen statt.