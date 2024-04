Black Cat Bone kommt ins Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Am Samstag, 20. April, 20 Uhr, spielt die Band deftigen Bluesrock.

Gitarrenlastiger Bluesrock, kraftvoll und dynamisch gespielte Grooves, mitreißende Soli – und das alles gepaart mit ansteckender Spielfreude: Eindrucksvoll demonstrieren Black Cat Bone bei jedem Konzert, wie vielseitig und aktuell Blues heutzutage klingen kann, so die Presseinfo. Die Fachpresse vergleicht sie mit „kalifornischen Studio-Cracks, die nichts anderes tun, als ständig hochkarätige Musikproduktionen zu veredeln“.

Bassist Stephan Wegner und Schlagzeuger Uli Wagner sind ein über Jahrzehnte eingespieltes Rhythmus-Paket. Ihr energiegeladener Groove und ihre Dynamik zeugen von intuitiver Übereinstimmung. Die Finger des virtuosen Gitarristen Gunter Richter fliegen traumwandlerisch über den Gitarrenhals. Der Keyboarder Tom Karb bereichert die Band mit seinem intuitiven, facettenreichen Spiel auf der Hammond-Orgel. Mit auf der Bühne steht Bluesröhre Tanja Telschow – Gewinnerin des German Blues Award 2016. Ihr Ausnahmegesang und Charisma bringen jeden Saal zum Kochen, verspricht der Veranstalter weiter.

Unzählige Konzerte in Deutschland, Frankreich, Holland, Spanien, Österreich, der Schweiz und nicht zuletzt ihr Auftritt beim Montreux Jazz Festival brachten Black Cat Bone den Ruf einer außergewöhnlichen Live-Band ein. Blues-Legenden wie Katie Webster, Sidney „Guitar Crusher“ Selby oder Rick Derringer (The McCoys, Johnny Winter) zeigten sich von Black Cat Bone so sehr beeindruckt, dass sie sie als Begleitband engagierten. Zwölf CD-Produktionen sind weitere Meilensteine der Bandgeschichte. Absolutes Highlight jedoch war die Studio-Session für die CD „Taylormade“, zu der Mick Taylor, der Ex-Gitarrist der Rolling Stones, als Gastmusiker nach Tübingen kam.

Infos

Karten gibt es an der Abendkasse, ein Vorverkauf findet nicht statt. Kartenreservierung sind möglich per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de.