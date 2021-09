Der Betreuungsverein Kirchheimbolanden bietet am Donnerstag, 30. September, ab 10 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema Vorsorgemöglichkeiten an. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Fragen zu Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen. Auch was bei einem Missbrauch einer Vollmacht getan werden kann und was in einer Patientenverfügung festgelegt wird, soll besprochen werden. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an info@btvkibo.de, die Interessenten erhalten dann einen Zoom-Link.