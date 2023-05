Es bleibt weiter warm. Regen ist für die laufende Woche nicht in Sicht. Damit wird die Waldbrandgefahr schon früh im Jahr wieder zum Thema.

Voraussichtlich bis Sonntag, möglicherweise bis zu Beginn der kommenden Woche bestimmt das stabile und nahezu ortsfeste Hochdruckgebiet über dem Atlantik und den Britischen Inseln das Wetter in unserer Region. Mit der meist mäßigen nordöstlichen Strömung bleiben die Temperaturen in einem moderaten Bereich. Wegen der andauernden Trockenheit wird jedoch auch die Waldbrandgefahr wieder zum Thema. Erst in der neuen Woche könnten von Frankreich heranrückende Störungsgebiete den so nötigen Regen bringen. Diese Entwicklung ist momentan aber noch sehr unsicher.

Vorhersage

Dienstag: Der Tag startet mit einer Mischung aus Sonne und Wolkenschleiern. Im Tagesverlauf gewinnt die Sonne wieder mehr an Kraft. Die Luft kühlt im Vergleich zu den Vortagen allerdings etwas ab. Der Nordostwind bläst zeitweise spürbar.

Mittwoch: Die Sonne strahlt von morgens bis abends nahezu ungehindert vom blauen Himmel. Die Temperaturen steigen leicht an. Der Nordostwind frischt zeitweise unangenehm auf. Beim Sonnenbaden sollte man sich wegen des hohen UV-Indexes tüchtig eincremen.

Donnerstag: Von Norden her ziehen einige harmlose Wolken vorüber. Ansonsten verwöhnt uns aber wieder den ganzen Tag die Sonne. Bei sich etwas abschwächendem Wind wird es tagsüber frühsommerlich warm, nachts hingegen kühlt es wegen der trockenen Luft tüchtig ab.

Freitag: Von einem heiteren oder nur leicht bewölkten Himmel scheint erneut von früh bis spät die Sonne, und es bleibt tagsüber angenehm warm. Der Nordostwind kann jedoch wieder etwas zulegen.

Weiterer Trend

Am Wochenende sollte sich an der beständigen, trockenen und frühsommerlichen Wetterlage kaum was ändern. Im Laufe der neuen Woche gewinnen die Wolken von Frankreich her vermutlich an Boden und haben auch etwas Regen oder örtliche Schauer und Gewitter im Gepäck. Dazu bleibt es insgesamt warm, es wird aber auch zunehmend schwül.