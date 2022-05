Für nicht ausgeschlossen hält es die Polizei, dass in der Nacht auf Freitag ein in der Kalkofer Straße in Alsenz geparktes Auto absichtlich angezündet worden ist. Ein Zeuge hatte gegen Mitternacht das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte den Brand, an dem Wagen entstand dennoch ein geschätzter Schaden im vierstelligen Bereich. Wem in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird um Hinweise gebeten an die Polizei Kaiserslautern, Telefon 0631 369-26260.