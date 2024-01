Seit Montagvormittag sind in Mörsfeld (Donnersbergkreis) Feuerwehr, Katastrophenschutz, Polizei sowie zahlreiche weitere Beamte und Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Folgen eines Wasserrohrbruchs zu bekämpfen. Der Keller eines leerstehenden Hauses ist in den vergangenen Tagen vollgelaufen – in der Folge sind vermutlich Heizöl-Behälter umgekippt, sodass auch Öl freigesetzt wurde.

Nach Angaben von Matthias Groß, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, sind zur Stunde noch mehr als 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Inzwischen sei auch eine Spezialfirma angerückt, um das verunreinigte Wasser abzupumpen. Erst dann könnten die Einsatzkräfte in den Keller gelangen, um die Ursache für den Schaden ausfindig zu machen.

Mörsfelder Ortsdurchfahrt derzeit gesperrt

Da der Schaden in dem unbewohnten Haus lange Zeit nicht aufgefallen war, konnte sich das verunreinigte Wasser ungestört ausbreiten. So ist auch der Keller des Nachbarhauses betroffen; an der nahen Kläranlage musste die Feuerwehr zwei Ölsperren errichten, um die Verunreinigung einzudämmen. Ob noch weitere Maßnahmen nötig sind, wird sich laut Groß im weiteren Verlauf des Tages zeigen. Seit Mittag ist die Mörsfelder Ortsdurchfahrt über die Bad Kreuznacher Straße in Richtung Stein-Bockenheim gesperrt.